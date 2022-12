Nuovo personale per ambasciate e consolati italiani nel mondo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) – La Commissione Bilancio della Camera ha chiuso stamattina in prima lettura il disegno di legge di bilancio 2023, approvando alcune norme importanti per il Ministero degli Affari Esteri. Piùper i servizi consolari all’estero e per il sostegno alle imprese italiane nel. Verranno infatti assunti 520 impiegati amministrativi destinati soprattutto adcon i quali si intende rafforzare e rinvigorire una rete estera che soffre da tempo ed in maniera particolare di un calo complessivo verificatosi negli ultimi 20 anni deldi ruolo, con una percentuale stimata di circa il 40% in meno rispetto aliniziale. Le nuove assunzioni andranno a rafforzare l’attività e la capacità dei 77nel ...