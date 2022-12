Nuoto | Benedetta Pilato come Federica Pellegrini | quando l’ossessione del risultato diventa una maledizione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Certo che si è proprio incontentabili.aveva vissuto quasi su una nuvola questo 2022, grazie alla doppietta tutta d’oro nei 100 rana in vasca lunga a livello mondiale e continentale. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) e il Foro Italico di Roma erano stati teatro dei successi di Benny che, agli ori dei 100, aveva abbinato anche gli argenti dei 50 rana. Riscontri di rilievo assoluto ed ecco che in corrispondenza di una rassegna iridata in vasca corta, a Melbourne, nella quale la pugliese non si è presentata al top della forma, l’altra faccia della medaglia. Gli eccessi di entusiasmo delle vittorie ottenute nelle competizioni citate si sono trasformati in eccessi di critiche rispetto ai risultati che in Australia non sono arrivati. Ci si riferisce alla mancata qualificazione alla Finale dei 100 rana e al settimo posto dei 50 rana. Ecco ...