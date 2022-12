Nizza | Ramsey in congedo straordinario dopo l’eliminazione dal Mondiale | sono già 23 i giorni di vacanza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In Francia fa discutere l’atteggiamento del trequartista gallese, Aaron. Nonostante la sua Nazionale sia stata eliminata lo scorso 29 novembre,la sconfitta con l’Inghilterra nell’ultima partita del girone, l’ex Juventus non si è ancora visto a. A rendere ancora più enigmatica la sua assenzaMbappé e Hakimi, già rientrati in patria nonostantein semifinale per il marocchino e la finale giocata e persa dal fuoriclasse francese. Il “” del gallese, riporta RMC Sport, dovrebbe terminare oggi,23di. SportFace.

