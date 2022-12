Nicole Murgia racconta la relazione con Andrea Maestrelli | «Ecco perché è finita»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha destato scalpore la notizia annunciata da Alfonso Signorini del fatto chehanno avuto un passato sentimentale insieme. Ciò ha fatto rimanere a bocca aperta diversi concorrente della casa di Cinecittà. In realtà lo scoop era stato lanciato alcuni giorni fa da Casa Pipol, quando si era saputo che i due avrebbero convissuto insieme nella casa più spiata d'Italia. I due sono stati insieme per poche settimane durante la scorsa estate per poi separarsi. Eha voluto dire la sua sulla loro separazione confidandosi nelle ultime ore con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.rivela i motivi della rottura con...