NEZOUH – Il buco nel cielo | nei cinema dal 12 gennaio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) la favola dolceamara ambientata a Damasco OFFICINE UBU é lieta di rilasciare il poster e il trailer italiano di, la favola dolceamara ambientata a Damasco in arrivo neiil 12e diretta dalla regista siriana Soudade Kaadan, vincitrice del Premio degli Spettatori – Armany Beauty alla Mostra deldi Venezia e del Premio Diritti Umani Amnesty International alla 28esima edizione del MedFilm Festival 2022 – Il festival delMediterraneo.in arabo significa “spostamento di acqua, persone e cose”, e la protagonista di questo fluire verso un altrove incerto è una famiglia siriana composta dall’adolescente Zeina (l’esordiente Hala Zein) e dai genitori Hala e Motaz (interpretati rispettivamente dalle star delarabo Kinda ...

Là fuori c'è la speranza di un mondo diverso, e Zeina ne è attratta grazie anche alla corda lanciata giù per ildal giovane vicino Amer.- Ilnel cielo, una storia piena d'inventiva che racconta la Siria staccandosi dalla cronaca. Soudade Kaadan torna alla regia con una graziosa storia di formazione adolescenziale nascosta ... Una storia per tutta la famiglia raccontata dal punto di vista di una madre e una figlia che sognano un futuro migliore, lontane dalla loro città assediata. Dal 12 gennaio al cinema.