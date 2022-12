“Nessuna violenza | solo un buffetto” Sentenza della “vergogna” | furia Cruciani sul caso Beccaglia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È di 1 anno e 6 mesi persessuale la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato al ristoratore marchigiano Andrea Serrani, accusato di avere molestato la giornalista Greta, impegnata in un servizio in diretta al terminepartita Empoli-Fiorentina la sera del 27 novembre 2021. Il giudice del Tribunale di Firenze ha disposto la sospensionepena per 5 anni subordinandola alla partecipazione del condannato ad apposito percorsi di trattamento psicologico per evitare di ripetere le condotte abusanti. Serrani, tifosoFiorentina, è stato anche condannato a una provvisionale di 10mila euro nei confrontigiornalista e di 5mila a favore dell'Ordine dei GiornalistiToscana,Federazione ...

Agenzia ANSA

... sostanzialmente stabili rispetto ad un anno fa, ma va precisato anche qui cheè stata ...di genere Per quanto attiene l'attività svolta nel contrasto ai delitti connessi alla...... sostanzialmente stabili rispetto ad un anno fa, ma va precisato anche qui cheè stata ... Per quanto attiene l'attività svolta nel contrasto ai delitti connessi alladi genere, anche ... Aggressioni Duomo: arrestati, in piazza ma nessuna violenza Sono quasi 200 le segnalazioni di presunti abusi sulle atlete raccolte da Change the Game, l’associazione che dal 2017 è impegnata a proteggere atlete e atleti da violenze e abusi sessuali, fisici, ps ...Sono quasi 200 le segnalazioni di presunti abusi sulle atlete raccolte da Change the Game, l’associazione che dal 2017 è impegnata a proteggere atlete e atleti da violenze e abusi sessuali, fisici, ps ...