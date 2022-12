Nello spinoff di Indiana Jones | Harrison Ford ci sarà? James Mangold risponde

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso delle ultime ore,è intervenuto sui social per replicare alle risposte di un fan in merito alla saga di, attualmente in fase di sviluppo per Disney+.specifico, il fan in questione aveva chiesto delle informazioni in merito al coinvolgimento dio Phoebe Waller – Bridge all’interno del progetto per il piccolo schermo. Ecco qual è stata la risposta di. Vedi le esclusive imperdibili su Disney+: abbonati ad un prezzo esclusivo Le dichiarazioni disulla presenza diinCome dicevamo prima, la curiosità dei fan sul coinvolgimento di ...