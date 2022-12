Nella settima stagione di Riverdale non ci sarà alcun villain | la notizia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso delle precedenti sei stagioni, il teen drama di The CW ha mostrato una serie di storie davvero folli eancora più assurdi. Per tale motivo, con il debutto di7 i telespettatori dovrebbero aspettarsi qualcosa di diverso. Nello specifico, stando alle dichiarazioni del creatore e showrunner della serie TV, Roberto Aguirre-Sacasa, non viun grande cattivo nel capitolo finale, ma più una lotta tra i protagonisti e il mondo in cui si ritroveranno. Vi ricordiamo che è possibile vedere la serie sia su Netflix che Amazon Prime Video. Vedi tutti gli episodi che ami su Amazon Prime Video: abbonati ad un prezzo esclusivo Le dichiarazioni di Sacasa Durante una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Sacasa ha dichiarato che gli anni ’50 rappresentano una sorta di ostacolo per Archie, Betty, ...