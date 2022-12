Nel paese dei rigori mai calciati

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Forse hanno preso appunti Lionel Scaloni e Didier Deschamp. Seduti davanti alla televisione, hanno visto l’inaspettato accadere davanti ai loro occhi. Neymar, il migliorsta del Brasile, che non riesce a calciare il suo rigore e non può fare altro che piangere disperato. Sarebbe toccato a lui il quinto rigore, quello decisivo solo all’apparenza, solo considerando iuna scienza esatta dove tutti calciano. E invece, gli errori decisivi di Rodrygo e Marquinhos hanno escluso dalla contesa colui che doveva essere il trascinatore del Brasile, il suo eroe con la 10. Nelle lacrime di Neymar c’è un senso di ingiustizia che non sta solo nella sconfitta, ma che si perdono in tutti i futuri possibili, quelli che non ci sono stati. Cosa sarebbe successo se avesse calciato prima? Le cose sarebbero andate diversamente? When you didn’t even get to ...