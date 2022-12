Neanche le stelle salvano la sinistra Branko fa l' oroscopo ai politici

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La fine dell'anno è tempo di bilanci e buoni propositi per il futuro, ma anche l'occasione per abbandonarsi alle previsioni dell'2023. Tra gli astrologi più amati e ascoltati c'èche in un'intervista a Chi non solo fornisce indicazioni a i vari segni dello Zodiaco, ma prova a prevedere la fortuna deinell'anno che verrà e alcuni grandi eventi, non proprio tranquillizzanti. L'astrologo spiega come stiamo entrando in una nuova fase astrale, quella dell'Acquario, che inizia dopo il 7 marzo. Cosa vuol dire? "I prossimi mesi saranno difficili ed enigmatici, ma esaltanti". Ma occhio ai "segnali" del cielo, alcuni un po' inquietanti a dire il vero. "La congiunzione Saturno-Nettuno ci riporta al passaggio precedente tra il 1845-1849, gli anni della grande carestia in Irlanda e dell'esodo degli irlandesi verso ...

la Repubblica

... lo sfondo è nero, quasi un cielo stellato ma senza, lì per mettere in risalto il tutto. ... Dettaglio per i feticisti, Beyoncé non è nuda, ma non èscalza, a differenza, per dire, della ...E probabilmente non si lamenteràil miliardario indiano Gautam Adani . Ha avuto l'anno ... aeroporti, generazione di energia, energia verde e proprietà immobiliari, è salito alle. Con ... Filippine, il Pil va alle stelle ma non scalfisce neanche un po' le diseguaglianze: il Paese asiatico con il … La fine dell'anno è tempo di bilanci e buoni propositi per il futuro, ma anche l'occasione per abbandonarsi alle previsioni ...Arrivati alla semifinale andata in onda su Rai1 il 17 dicembre, possiamo dirlo: qualcosa nel programma di Milly Carlucci non è più come una volta. Ed è un peccato ...