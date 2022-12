Adnkronos

... La magia del knitting 2 La seconda proposta che vogliamo presentarvi in occasione delè ... oppure ancora simpatici accessori come il birbante Snaso imbottito e il frizzante Scialle...Infatti, bastano solo, farina, olio e il [] Le Scauratelle, le Zeppoline dial miele più buone e veloci. Solo due ingredienti e pronte in 10 minuti scritto su Più Ricette da Imma . ... Natale, da Acqua dell’Elba 100.000 euro in buoni acquisto per i collaboratori Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Proprio nei giorni di Natale e a fronte del difficile contesto attuale e dell aumento dei prezzi, Acqua dell Elba ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai ...Un film leggero e fresco come la brezza della Costa Azzurra, dove niente è come sembra: Masquerade – Ladri d’amore ti aspetta in sala per un Natale nel ...