Natale | clochard bloccato in negozio da polizia a Monza | storia si trasforma a lieto fine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Milano, 21 dic.(Adnkronos) - Un intervento dellasi èto, forse per la magia del, in una. Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 19 dicembre, la centrale operativa della questura die della Brianza ha ricevuto una richiesta di intervento da parte della commessa di una attività commerciale in centro a. Agli agenti la donna ha riferito che un uomo aveva indossato alcuni capi d'abbigliamento esposti nele poi si era barricato in uno dei camerini. Una volante si è quindi recata sul posto, ma i due giovani poliziotti intervenuti hanno riconosciuto l'uomo come unche da tempo stazionava nel centro cittadino. L'uomo ha spiegato di aver voluto provare i ...

Sembra una storia scritta apposta per: un 38enne francese, segnalato alla polizia dalla commessa di un negozio di Monza perché si era chiuso nei camerini, non solo si è visto regalare i capi provati, che non si poteva ... Il clochard torna a casa per Natale. La bella storia di Monza Gli agenti di polizia rintraccia il 38enne francese che viveva in città e lo mette in contatto con la sua famiglia ... Un 38enne solito vagare il centro città era ricercato dai genitori, in Francia, dallo scorso ottobre: verranno a prenderlo ...