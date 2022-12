Nasce CNA Lombardia Turismo e Commercio | Eleonora Rigotti eletta presidente regionale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si è tenuta a Milano presso la sede di CNAl’assemblea elettiva del raggruppamento di interesse CNA, costituito per promuovere l’universo delle piccole e medie imprese del– un asset fondamentale per la nostra regione – e quelle del, che con il loro dinamismo forniscono un contributo essenziale alla crescita del prodotto interno lordo e all’occupazione del territorio lombardo, rappresentando trasversalmente tutte le imprese che operano in questa filiera, riconoscendo nella valorizzazione del territorio un volano strategico di crescita per le aziende del comparto alimentare, dell’artigianato artistico e tradizionale. L’Assemblea, dopo un costruttivo confronto tra tutti i partecipanti, ha provveduto ad eleggere la Presidenza, ...

Milano, 21 dic. " Si è tenuta a Milano presso la sede diLombardia l'assemblea elettiva del raggruppamento di interesseTurismo e Commercio, costituito per promuovere l'universo delle piccole e medie imprese del turismo, un asset fondamentale per la nostra regione e quelle del commercio, che con il loro dinamismo ... Cna Lombardia, nasce la divisione per Turismo e commercio La Neo Presidente: "La Lombardia ha un enorme potenziale con i suoi 10 milioni di visitatori l'anno. Occorre rilanciare l'attrattività e favorire la ripartenza economica delle imprese che operano in q ...È nato Cna Turismo e Commercio, per promuovere l'universo delle piccole e medie imprese del turismo e del commercio in Lombardia ...