Calciomercato.com

Ma è verosimile che Paul metta ilnell'obiettivo. Da luglio è stata una lunga agonia: il ... Ora, tra dubbi e speranze,Pogba. Pogba, Chiesa, Di Maria: tre colpi per Allegri Ma zero voglia ...Stando alle valutazioni dei principali siti di scommesse italiani , ilè nettamente la ...function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)Ibra - ... Napoli, riecco il Lille fucina di talenti: Osimhen e tutti gli altri, la Top 10 Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dall'allenamento andato in scena questa mattina all'SSCN Konami Training Center, in vista dell'amichevole contro il Lille di domani: A ...