Napoli nel futuro | a Castel Volturno nuove tecnologie contro gli infortuni ed una partnership con gli USA

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildi Aurelio De Laurentiis guarda alconglicon Zone7. Aurelio De Laurentiis è sempre stato un uomo proiettato in avanti, forse anche troppo rispetto al suo tempo. Sono tante le sue proposte diventate realtà nel calcio italiano, come aumentare le sostituzioni, ma anche portare tutti gli effettivi membri della rosa in panchina senza lasciare nessuno in tribuna. Ma De Laurentiis pensa in grande anche per il Museo Maradona, sui cui discute il Comune di. Insomma un uomo ed un dirigente proiettato nelche ha voluto portare al Training Center diRaffaele Landolfi, ...