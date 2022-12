Napoli-Lille | i convocati di Spalletti | out Demme | la scelta su Rrahmani e Politano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)chiuderà il 2022 degli azzurri: questa sera, alle ore 20, i partenopei saluteranno il proprio pubblico e si daranno appuntamento al 13 gennaio 2023, quando al Maradona arriverà la Juventus di Allegri. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per svolgere il lavoro di rifinitura in vista del match di stasera contro i francesi. Con il rientro di Kim Min-jae,ha finalmente tutta la rosa a disposizione. Allenamento(FOTO: SSC, outIntanto, la società ha comunicato il report allenamento di oggi e iper la sfida di questa sera. “La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione ...

...30 Reggina - Bari 0 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:30 Sassari -86 - 69 VOLLEY - SERIE ...00 Ajaccio - Angers 15:00 Troyes - Nantes 17:00 Auxerre - Monaco 19:00 Clermont -21:00 PSG - ...Arrivano buone notizie dall'infermeria: contro ilSpalletti potrebbe far riassaggiare il campo ad Amir Rrahmani.Questa sera alle ore 20, sarà l'ultima amichevole per i ragazzi di Spalletti che si sono ritrovati a Castel Volturno ...Questa sera torna in campo il Napoli per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Gli azzurri sfideranno al Maradona il Lille di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ...