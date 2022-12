Napoli-Lille | Fonseca esalta Spalletti | lo ha detto in diretta!

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A pochi minuti dal fischio d’inizio di, ultima amichevole che chiude il 2022 del club azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei francesi Paulo, vecchia conoscenza del calcio italiano in virtù del suo passato nella Serie A.: parla“Non possiamo dimenticare che ilin questo momento è la miglior squadra d’Italia e una delle migliori in Champions, è una squadra fortissima. Giocheremo con la nostra identità, ma sappiamo che sarà molto difficile: può essere un test per noi che non siamo abituati a giocare al livello del”.? “Luciano è un grandissimo allenatore, sta facendo un gran lavoro. In tutta Europa si parla del gioco del ...

CalcioNapoli24

Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori in vista del match amichevole in programma alle 20 Iltorna oggi in campo per un altro test amichevole. Avversario odierno è il, di seguito le ...- Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il ...invece i francesi delche ... UFFICIALE - Napoli-Lille in diretta TV: canale e orario del match amichevole al Maradona Stadio Diego Armando Maradona: Napoli e Lille in campo per l’ultima amichevole del 2022 organizzata in occasione della doppia sosta Mondiali-Natale. Per aggiornamenti premio F5. 20:00 – Il Napoli batt ...Paulo Fonseca, allenatore del Lille, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita dello stadio Maradona: "Non possiamo dimenticare che il Napoli in questo momento è la miglior squadra d'Italia ...