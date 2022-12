Napoli-Lille | entra Ounas | reazione a sorpresa del ‘Maradona’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildi Luciano Spalletti sta affrontando la seconda delle due amichevoli in programma allo Stadio Diego Armando Maradona contro ildell’allenatore ex Roma Paulo Fonseca, dopo la sconfitta rimediata contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Tra le fila dei francesi c’è una vecchia conoscenza degli azzurri: Adam. L’esterno algerino ha collezionato 42 presenze con la maglia azzurra, siglando 3 gol in totale spalmati tra il 2017 e il 2022, ma, vista ladello Stadio al momento della suata in campo, pare non aver lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi napoletani., ladel Maradona al momento della suata in campo Al minuto ’61 ha fatto il suo ingresso in campo Adam, ...

CalcioNapoli24

- Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il ...invece i francesi del(...Stadio Diego Armando Maradona:in campo per l'ultima amichevole del 2022 organizzata in occasione della doppia sosta Mondiali - Natale. Per aggiornamenti premi F5. 21:05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO - Ilbatte il ... UFFICIALE - Napoli-Lille in diretta TV: canale e orario del match amichevole al Maradona 83' - Tre cambi per Spalletti: fuori Juan Jesus, Kvaratskhelia e Di Lorenzo e dentro Zanoli, Zedadka e Barba. 82' - POKER DEL LILLE! Ounas prende velocità e indisturbato lancia in verticale Bayo: cros ...77' - GOL DEL LILLE! Ripartenza fulminea dei francesi con Bamba che accelera e arriva al limite, appoggio sulla destra per Ounas che calcia sol sinistro e batte Meret. Non perfetto l'intervento del po ...