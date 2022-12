Napoli | Kim è tornato | Demme salta il Lille per affaticamento

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilè sceso in campo anche questa mattina, per proseguire il lavoro di preparazione, che culminerà questa sera con l’amichevole contro il. Sfida che non vedrà in campo, che ha lavorato in palestra a causa di unmuscolare, oltre a Sirigu e Rrahmani, che hanno svolto un lavoro personalizzato ma in campo. Intanto, è rientrato anche Kim dopo gli impegni ai Mondiali. Questi quindi i giocatori a disposizione per la sfida ai francesi: Portieri: Idasiak, Marfella, Meret. Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin. Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone. SportFace.