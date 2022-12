Napoli | aperitivo a numero chiuso nelle zone della movida | scatta dispositivo di sicurezza

ilmattino.it

...Lorito - Rettore Università degli Studi diFederico II Gaetano Manfredi - Sindaco di...di Veterinaria - Unina Modera Ettore de Lorenzo Al termine dell'evento è previsto un...... Cesare Moscati ed il referente per la Calabria della Comunità Ebraica di, Roque Pugliese , ... mentre il rinfresco kasher, con dolci ea base di Cedro sarà curato dagli studenti dell'I. Napoli, stretta sull'aperitivo della vigilia: verso il divieto di bottiglie e ... Continua la sfida del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di mantenere "l'ordine nella folla", per il Natale a Napoli, soprattutto a Chiaia, dove il sindaco ha inaugurato: "un dispositivo straordinar ...Cresce l’attesa per il brunch di Natale. Sono partite le sponsorizzazioni degli eventi per il 24 dicembre per il brindisi natalizio, dalle 12 alle 20. E mentre i residenti e i commercianti ...