Napoli | altro campanello d' allarme | il Lilla ne segna 4 al Maradona

Sportevai.it

Insomma, al 45' ilha fatto qualcosina dalla cintola in su ma ha lasciato tanti dubbi in fase di non possesso. POKER FRANCESE Spalletti non ha cambiato nulla ad inizio ripresa, a ...Dopo le vittorie nei test in Turchia e la sconfitta col Villarreal, la squadra di Spalletti cade 4 - 1 contro il Lille al 'Maradona'. Vantaggio di Diakité per i francesi di Fonseca, chance per Osimhen ... Il Napoli perde l'amichevole contro il Lille: le reazioni | Calcio | Top ... 3' di lettura 21/12/2022 - Torna "In Cammino – nei luoghi del Natale" dal 24 al 28 dicembre alle 15 su Rai3. Il programma condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini ci condurrà nei luoghi iconi ...Il Napoli chiude la serie di partite amichevoli invernali con il pesante ko contro il Lille: 1-4 al Maradona. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, scrive: “Due indizi non fanno una ...