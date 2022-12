Il Sole 24 ORE

Anche i tempi che stiamo vivendo sono bui eche dirige l'orchestra giovanile Cherubini da lui fondata, rompe il silenzio: "Ho pensato in questi giorni e oggi in particolar modo con tutti gli ...Dotata di grazia, eleganza e infinita sensualità, anche oggi a 67 anni laancora; attivissima sui social, il video postato in bikini è veramente da impazzire ed alza di molto la ... Muti incanta Bologna col Requiem, sul palco due musicisti ucraini ... Bologna, 21 dic. (askanews) - "Dopo la Messa da Requiem si dovrebbe stare assolutamente in silenzio". Lo dice uno dei suoi massimi interpreti, il maestro Riccardo Muti. Bastano quelle note da giudizio ...Lunghi applausi e una bandiera tricolore ad omaggiare Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni: è la scena che ha segnato i titoli di coda della 73esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, chiusa i ...