Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter. E cerca uno "sciocco" che prenda il suo posto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L'annuncio, come ormai da classico copione, è arrivato via, il suo social: "Mi dimetterò da CEO non appena troverò qualcuno cosìda accettare il lavoro! Dopodiché, gestirò solo i team software e server", ha scritto Elondurante la notte italiana. Quanto di vero ci sia nell'ennesimo ribaltone lo si vedrà presto, ma intanto il proprietario della piattaforma ha inaugurato un nuovo filone delle sue peripezie. La decisione segue di un paio di giorni l'esito di un sondaggio, lanciato dallo stesso, sempre a suon di cinguettii, in cui interrogava gli utenti, chiedendo: "Dovrei dimettermi da capo di? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio". Il 57,2 per cento dei partecipanti ha rissì, su un totale - secondo quanto dice lo stesso social network - di ...

Il Sole 24 ORE

L'ennesimo ribaltone di una saga che va avati da mesi Sullo stesso argomento: Un'alternativa a Starlink in Ucraina non c'è, ma nel lungo termine non è sostenibile perda solo Le baruffe di...Elonle sue dimissioni da Ceo di Twitter: 'Lascerò non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico' Il patron di Tesla sembra essere giunto ad un punto di non ritorno. Musk annuncia che si dimetterà da Ceo di Twitter dopo la sconfitta nel sondaggio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) - L'avventura alla guida di Twitter è iniziata male e può finire peggio. Ma può anche servire a ritrovare la misura, perché può aiutare anche un imprenditore visionario come Elon Musk a ca ...