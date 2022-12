Museo del Napoli all’interno del Maradona | arriva il sì della società | il progetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Unche racconti la storia deldello stadio. È questo il sogno di molti tifosi e del presidente Aurelio De Laurentiis da ormai parecchi anni. Dopo la morte di Diego Armando, il discorso si riaprì, ma fu l’ennesimo nulla di fatto. Le lentezze burocratiche in Italia rendono difficile undi tale portata, ma il sogno resta vivo.al: le ultime Già nella giornata di ieri, “Il Mattino” ha parlato deldel Comune didi voler creare un itinerario turistico per tutti gli appassionati che accorrono in città anche per vivere i luoghi dedicati a. Gli assessori al Turismo e allo Sport, Teresa Amato ed Emanuela ...