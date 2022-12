Multe | arrivano stralcio ed agevolazioni | tutti salvi nel 2023 | come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Con il nuovo annoedper quanto riguarda lenel, ma vediamoIl tema della cosiddetta “Pace fiscale” è uno di quelli che si ripresentano ogni volta che c’è un cambio di governo, soprattutto se questo è di Destra. Spesso e volentieri, infatti, ci sono molti cittadini che trovano conveniente non pagare le tasse e non rispettare gli impegni economici con lo Stato, evitando di saldare il dovuto. Ecco chi deciderà per lodellenel, Ansa, IlovetradingSi tratta di una situazione altamente negativa per le casse dello Stato e per i cittadini, i quali, se non vengono pagate le tasse non riceveranno servizi ...