' Muchachos' | il coro dell' Argentina campione del mondo impazza sui social - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Messi e il trionfo dell'Argentina: "La Coppa è di Diego, ci ha incoraggiato dal cielo" Video : Mondiali, in 5 milioni per la festa dell'Argentina a Buenos AiresDa domenica il Paese è in festa: milioni di persone si sono riversate per le strade intonando l'ormai iconico". Per evitare speculazioni e polemiche politiche il presidente Alberto ... ‘Muchachos’, il coro dell’Argentina campione del mondo impazza sui social È stata la colonna sonora di tutto il mondiale per calciatori e tifosi dell’Argentina: ora è uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme social. Ecco cosa vuol dire ...Durante i mondiali di calcio in Qatar, i tifosi dell'Argentina hanno spinto i loro giocatori con il coro "Muchachos": la storia della canzone con il ricordo di Diego ...