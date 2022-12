Monti AdsP | “Sicilia candidata hub centro Mediterraneo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Bisogna credere che le cose si possono fare, noi nel nostro piccolo mandiamo un messaggio molto positivo. Una infrastruttura come quella dei nostri quattro porti, che è cresciuta negli ultimi quattro anni, sotto tutti i profili, che riguardano l’economia del mare. Siamo cresciuti per numero di passeggeri, per numero di persone che operano. Erano 19 mila nel 2017 e sono 23 mila oggi. Siamo cresciuti per merce movimentata. Abbiamo fatto quasi il 300 per cento rispetto al 2018. Evidentemente lanciamo questo messaggio: laha una posizione strategica”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente dell’Autorità portuale dellaoccidentale, Pasqualino, a margine dell’incontro su ‘Noi, il’, in corso a Palermo. “Tutti si riempiono la bocca di quanto l’isola sia strategica – dice – ma ...