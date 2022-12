Mondiali | la carica di Mbappé durante la finale | VIDEO

Sky Sport

Lobby ein Qatar. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, affronta uno dei temi più caldi del momento. La secondadello Stato punta il dito contro i rischi che la comunità internazionale ...Ai'tifavo Argentina, se non fossi italiano vorrei essere argentino, lo dicevo prima, ho una ... Martinez', ha aggiunto la secondadello Stato. Argentina-Francia, tutto sulla finale dei Mondiali 2022 Lobby e mondiali in Qatar. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, affronta uno dei temi più caldi del momento. La seconda carica dello ...Messi e Mbappè sono stati i grandi rivali nella finale mondiale, ora ci si chiede come possa essere la convivenza al Paris Saint Germain. Sullo sfondo resta sempre il Real Madrid, ma il francese è già ...