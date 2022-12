Miss Italia 2022 | vince Lavinia Abate | 18 anni | la nuova ‘reginetta’ è di Roma

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama, ha 18, è di; è lei la’ edizione. La, arrivata con il titolo diLazio, ha sbaragliato le altre venti ‘rivali’ ed è stata incoronata dalla patron Patrizia Mirigliani e dal presidente della giuria Massimo Boldi sul palco del Crowne Plaza Hotel di, che ha ospitato la serata finale presentata dal giornalista Salvo Sottile. Studentessa all’ultimo anno di liceo,pratica danza da ben 12, studia composizione, ama cantare e comporre musica. Lei si autodefinisce “modesta, sensibile, trasparente”. La grande gioia per la vittoria cancella i cinque ...

Lavinia Abate ha vinto2022 . La finale è stata trasmessa sui canali digitali del contest gestito da Patrizia Mirigliani, che anche quest'anno non è riuscita a ottenere un posto in Rai, come accadeva negli anni ...Lavinia Abate, 18enne di Roma , è la nuova. La proclamazione è avvenuta durante la cerimonia di questa sera al centro congressi multimediale dell'hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's, nella Capitale. Erano 21 le candidate, una ...Anche senza il sostegno di una rete televisiva, Patrizia Mirigliani porta avanti il contest e Salvo Sottili sale al timone della serata ...Lavinia Abate è Miss Italia 2022: 18 anni, di Roma, rappresenta perfettamente la bellezza mediterranea grazie a capelli castani e occhi scuri ...