Mini-proroga per il superbonus | subito via il reddito di cittadinanza per chi rifiuta il lavoro | ecco come è cambiata la manovra

La Stampa

Ecco le principali modifiche approvate in commissione: dalla revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, alladel superbonus, agli interventi contro il caro ...La revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, ladel superbonus, gli interventi contro il caro - energia e le multe per chi rifiuta i pagamenti con i Pos. Dopo circa 7 giorni di false partenze, rinvii e attese la commissione Bilancio ... Mini-proroga per il superbonus, stretta sul reddito di cittadinanza ... Manovra 2023, ci siamo. Dopo una settimana di annunci e cambi di rotta, di false partenze e rinvii, finalmente la commissione Bilancio in una lunga maratona andata avanti fino al mattino ha approvato… ...Roma, 21 dic. (Adnkronos) - La revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, la mini-proroga del superbonus, gli interventi contro il caro-energia e le multe per chi rifiuta.