Milan | Pirlo | “Sono stato molto vicino al Real Madrid”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Andrea, ex centrocampista del, ha parlato in un'intervista a FourFourTwo raccontando un annedoto del 2006

Daily Milan

Andrea, ex giocatore di Juventus, Inter e, ha parlato del suo passato, quando fu vicino al Real Madrid Andrea, ex giocatore di Juventus, Inter e, ha parlato a FourFourTwo. PAROLE - "...Commenta per primo Andrea, ex centrocampista di, Inter e Juve , ha parlato ai microfoni di FourFourTwo svelando un clamoroso retroscena di mercato del 2006: 'Ero molto vicino al Real Madrid , ma poi mi è stato ... Milan, Andrea Pirlo ha svelato un clamoroso retroscena Andrea Pirlo avrebbe potuto vestire la maglia del Real Madrid. L'ex regista della Nazionale Italiana, per anni faro della mediana del Milan e della Juventus, è stato vicino al trasferimento nella capi ...Andrea Pirlo, ex centrocampista ed allenatore del Fatih Karagumruk, ha parlato ai microfoni di FourFourTwo di un retroscena di mercato avvenuto nel 2006: "Ero molto vicino al Real Madrid, ma poi ci è ...