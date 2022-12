(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo la lunga sosta per i Mondiali 2022 in Qatar, che si sono conclusi con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia al termine di una sfida epica, si avvicina il ritorno in campo per le formazioni di serie A. Il 4 gennaio...

Today.it

I campioni d'Italia del, per prendere il riferimento più vicino, hanno ancora tante carte da ... 1) La possibilità di guardare al ritorno del campionato, al, con la speranza di poter ...Sportiello è sempre più vicino a diventare un nuovo portiere del. Come vi avevamo anticipato ... Invece, per la sfida inil 30 dicembre contro lo Standard Liegi dovrebbe farcela . L'... Milan, il calendario alla ripresa Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della possibile rimonta del Milan sul Napoli: "I campioni d’Italia del Milan, per prendere ...Milan, squadra rientrata da Dubai: attesa per gli esami strumentali a Maignan Il Milan è rientrato ieri sera in Italia da Dubai. C'è grande attesa, come riporta Tuttosport, per gli esami strumentali a ...