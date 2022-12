Migranti | l' ossessione dell' esternalizzazione delle frontiere unisce Meloni e Sanchez | premier ' socialista'

Nigrizia.it

L'esternalizzazione delle frontiere è unache accomuna l'Europa. Una strategia sciagurata che unisce governi di destra e quelli di "...calcola inoltre che almeno 241 imbarcazioni con...Sembra un'. Per la Stampa diretta da Massimo Giannini qualsiasi cosa faccia Matteo Salvini merita ...è stata quella di essere stato a Lampedusa per una serie d'incontri sull'emergenza... Regno Unito: l'Alta Corte approva la deportazione di migranti in ... Negli ultimi cinque anni, almeno 11.286 persone sono risultate morte o disperse mentre tentavano di raggiungere la Spagna lungo rotte migratorie: è quanto sostiene Caminando Fronteras, ong specializza ...Cosa c’entra il caso Soumahoro con il Qatargate E cosa c’entrano passati e presenti episodi di corruzione o malversazione con Berlinguer, il Pci e il mito della diversità comunista Non ha senso comm ...