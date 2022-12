Mick Schumacher e Sebastian Vettel di nuovo insieme nella Race of Champions 2023

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si avvicina l’appuntamento con laof, e viene finalmente ufficializzata la coppia tedesca, che andrà a rappresentare una delle nazioni più vincentistoria della manifestazione che si svolgerà in Svezia il 28 e il 29 gennaio prossimi. Si tratta di, che vanno a riformare una coppia che aveva già partecipato nel 2019, quando, a città del Messico, vennero battuti solo in finale da Johan Kristoffersson e Tom Kristensen. Torna, quindi, una coppia che fino a poche settimane fa ha condiviso il paddock di F1, ma che non competeràprossima stagione. Mentresi è ritirato, infatti,è diventato il terzo pilota di Mercedes. Seb, ...

Sky Sport

Non faranno parte della griglia di partenza della prossima stagione in Formula 1, mae Sebastian Vettel avranno comunque modo di far divertire i propri tifosi nel 2023. I due colleghi e amici tedeschi, infatti, rappresenteranno la Germania nell'attesa gara a squadre ...riteneva che la mancanza di test fosse uno svantaggio per i giovani alla prima esperienza in F1 , tesi confutata anche dal team principal . " Penso cheabbia ragione - ha dichiarato ... Mick Schumacher terzo pilota Mercedes. Terminata collaborazione con Ferrari Il figlio d'arte e il quattro volte campione del mondo rappresenteranno il Team Germania nell'evento in programma il 28 e 29 gennaio ...Gunther Steiner, team principal della Haas, ritiene che i team siano sempre più restii a correre 'grandi rischi' con i debuttanti a causa della mancanza di opportunità di test.