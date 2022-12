Michele Placido nel film su Arnoldo Mondadori di Rai1 | in onda il 21 dicembre | trama e cast

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)nelsu: va instasera, 21, su. La docu-fiction, prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Francesco Miccichè, ripercorre la storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana.era un self made man, figlio di un ciabattino di Ostiglia. Costretto all’età di dieci anni ad abbandonare la scuola, con la sua straordinaria visione imprenditoriale ha creato una delle maggiori industrie culturali d’Europa, partendo da un grande sogno: portare i libri e la lettura nelle case di tutti gli italiani. Intrecciando narrazione fiction, documenti di repertorio e interviste a ...

è Arnlodo Mondadori nel docufilm ' Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo' , in onda mercoledì 21 dicembre in prima serata su Rai1 con la regia di Francesco Miccichè . La ... Michele Placido è Arnoldo Mondadori: "Ecco cosa mi unisce al grande editore" La Rai ha deciso di dedicare una docu-fiction ad Arnoldo Mondadori, uno dei pionieri dell'editoria in Italia. Si tratterà di un appuntamento nel quale verrà ripercorsa la vita dell'editore, arricchita ...Torna, su Raiuno, la docu-fiction, ovvero quel genere tramite cui si raccontano eventi o grandi personaggi che unisce alla ricostruzione tipica delle fiction l'aggiunta delle testimonianze e di materi ...