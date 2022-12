Mi dispiace rosiconi Donzelli smaschera i giochetti sulla Manovra | VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sembra quasi che tifano per l'esercizio provvisorio. Il governo accelera per approvare la legge di Bilancio entro i tempi stabiliti, e i "" di sinistra non ci stanno. “Ad ascoltare i commentatori non dovevamo nemmeno fare in tempo a presentarla, si è presentata ed entro Natale sarà votata alla Camera esattamente come l'anno scorso con il 'governo dei migliori', che aveva tutto il tempo possibile, ma la prima approvazione era arrivata a ridosso del Natale", ha detto Giovanni, deputato di FdI, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio. "C'è chi vorrebbe raccontare altro ma non c'è nessuna difficoltà, miper ima stiamo lavorando bene", ha proseguito il deputato di Fratelli d'Italia. Colpiti e affondati.

Il Sole 24 ORE

Serve e schiaccia, sui maroni, Yannick Noah , il tennista, che invecchiando sembra il nonno di Manu Chao: "Il razzismo col nuovo governo diventerà un vostro problema, miper l'Italia" . Non ...Serve e schiaccia, sui maroni, Yannick Noah , il tennista, che invecchiando sembra il nonno di Manu Chao: "Il razzismo col nuovo governo diventerà un vostro problema, miper l'Italia" . Non ... Manovra, Donzelli: "Spiace per i rosiconi ma stiamo governando ... Sembra quasi che tifano per l'esercizio provvisorio. Il governo accelera per approvare la legge di Bilancio entro i tempi stabiliti, e i ...“Ad ascoltare i commentatori non dovevamo nemmeno fare in tempo a presentarla, si è presentata ed entro Natale sarà votata alla Camera esattamente come l'anno ...