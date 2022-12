Mi casa es tu casa | anticipazioni 21 dicembre 2022 | chi sono gli ospiti di Cristiano Malgioglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Torna stasera l’appuntamento con la trasmissione diche ha sorpreso tutti in termini di ascolto in questa fine del. Il formatlingo sembra aver conquistato il pubblico Rai che è pronto a seguire nuovamentein questo secondo appuntamento. Il programma riparte dopo la sospensione della scorsa settimana causata dalle fasi finali del mondiale in Qatar (in particolare il programma sarebbe dovuto andare in onda nella serata di Francia Marocco, ndr).seconda puntata Mies tuSe allora mercoledì scorso la Rai aveva optato per un film su Rai 2 al posto della trasmissione staserariprenderà ...