Mezza Maratona di Ostia | allenamento prenatalizio con il Christmas Training | ecco tutti i particolari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Appuntamento speciale della Vigilia con ila Villa Borghese, per i runner appassionati che aderiscono al RomaPremium, il programma diprogressivo in avvicinamento alla 48ª Telepass RomaHalf Marathon del 5 marzo 2023 organizzato dal gruppo sportivo GBSRun. Sono già oltre 500 gli iscritti al programma, che prevede uno schedule dida eseguire in autonomia da tutta Italia a cura di Luciano Duchi, patron della Roma, e quattro incontri gratuiti in presenza a Villa Borghese (24 dicembre,7 gennaio, 4 febbraio e 25 febbraio). Premi per i primi 100 classificati L’orario di ritrovo dell’appuntamentodel 24 dicembre sarà alle 10.00 alla Casa del Cinema per un...