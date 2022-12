Messi | che futuro dopo il Mondiale? Dal PSG al ritorno a Barcellona

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le ultime suldi Lionelil. La pulce ha il contratto in scadenza con il PSG. I dettagli Sono giorni di grande festa in casaper la storica conquista della Coppa del Mondo in Qatar. Tra poco potrebbe però essere già tempo di iniziare a programmare il. L’argentino ha infatti il contratto in scadenza con il PSG e a giugno sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero.– Secondo il Mundo Deportivo,rinnoverà con il club parigino per un’altra stagione visto che, sia lui che la famiglia, si trovano bene nella capitale francese. Secondo La Vanguardia, invece, l’argentino avrebbe già comunicato a Xavi l’intenzione di tornare al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Fanpage

Le ultime sul futuro di Lioneldopo il Mondiale. La pulce ha il contratto in scadenza con il PSG. I dettagli Sono giorni di grande festa in casaper la storica conquista della Coppa del Mondo in Qatar. Tra poco potrebbe però essere già tempo di iniziare a programmare il futuro. L'argentino ha ...... partecipando non si sa atitolo alla cerimonia di premiazione dell' Argentina e poi ai successivi festeggiamenti. Il famoso 'salatore' di carne ha disturbatoe tanti altri calciatori ed è ... La fake news della mamma di Messi in lacrime: la donna che lo abbraccia è tutt'altra I vipponi sono stati in grado di far sbroccare anche Tata Carla che alla fine scaglia un gran calcio nel di dietro a Tavassi ...La recente vittoria dell'Argentina nel Campionato del Mondo, torneo nel quale ha primeggiato il più importante rappresentante calcistico attuale, il sontuoso Leo Messi, ha riproposto, in maniera più ...