Mes | l’unica riforma necessaria è abolirlo L’appello di economisti e giuristi contro la ratifica

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il governo italiano fa bene a nonre la. Anche chi non ne condivide minimamente l’impostazione generale, su questo specifico punto lo invita a non cedere alle pressioni e a mantenersi su questa linea. Di seguito pubblichiamo un appello rivolto al governo nato su sollecitazione di alcuni autorevolied, e che si apre a future sottoscrizioni. *** L’Italia è rimasto il solo paese a non aver sottoscritto ladel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e si moltiplicano le pressioni, interne ed esterne, perché provveda a farlo. Il principale argomento di chi è a favore dellaè che il Mes è necessario al completamento dell’unione bancaria, perché tra i suoi nuovi compiti c’è quello di intervenire qualora il fondo comune di tutela dei depositi ...

