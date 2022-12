Meritato riposo? No grazie | il Pioppo Futsal pensa già al nuovo anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tornati vittoriosi dalla trasferta di Ficuzza, gli uomini di Mosca non vedono l’ora che riprenda il campionato per poter continuare a regalare gioie ai loro tifosi. Nella splendida cornice di Ficuzza lo scorso sabato è andata in scena una partita molto combattuta e dai ritmi molto alti, il tutto accompagnato da un folto numero di tifosi di ambedue le squadre. A spuntarla è stato il, che pur andando in svantaggio dopo pochi minuti riesce poco dopo a ribaltare la partita siglando tre reti nel giro di pochi minuti sfruttando le ripartenze e disattenzioni dei padroni di casa. Tre punti fondamentali visto che ilClub Palermo ha perso in casa della capolista Ficarazzi C5 e così ilha recuperato terreno sui rosanero accorciando le distanze a 2 punti. Grande ...

LaVoceDiGenova.it

E se è vero che ogni stagione ha i suoi interventi, adesso è anche giusto riposare un po' e godersi il, ritrovandosi in famiglia… Ancora buone feste da S. I. C. A. F.! ...Terra amara su ferma il 26 dicembre, riprende il martedì 27 Terra amara si prenderà un giorno diil 26 dicembre , giorno di Santo Stefano. La nuova settimana di programmazione, ... Serie D, Ligorna, Mister Roselli: "Ultimo sforzo prima di un meritato ... Aveva fatto discutere il ritardo col quale rispetto al passato la direzione aziendale ha inteso discutere coi delegati sindacali il fermo impianti e ora la polemica esplode nel merito della gestione d ...Nuovo concorso indetto da Noventa Padovana in Veneto, per OSS in cerca di lavoro. Ecco dove e come presentare domanda.