Meloni | salta l’agenda di oggi per «un’indisposizione» ma non si escludono tensioni sulla manovra

Non dovrà più essere "congrua" la prima offerta che - rifiutata - fa perdere il diritto al reddito di cittadinanza. La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento riformulato a firma ...Circostanza, quest'ultima, seccamente smentita dalla premier Giorgiae dal vicepremier ...la proposta di uno "scudo fiscale" per gli evasori totali, come ha reso noto il deputato di FI ... Manovra al rush finale. Maggioranza divisa, salta lo scudo penale. Meloni mette la fiducia La presidente del Consiglio salta anche la partecipazione alla puntata speciale di Porta a Porta di stasera. Non si escludono tensioni sulla manovra con gli alleati di maggioranza ...Il governo Meloni costretto a battere in ritirate sulle norma a favore di evasori e furbi mentre in qualche modo si rifà infierendo sui percettori di reddito di cittadinanza. Nel frattempo slitta di u ...