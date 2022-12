Meloni lo sa Dopo la manovra | le decisioni Bomba-Berlusconi su Giorgia e Renzi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Lei lo sa bene". Silvionon vuole fare polemiche con, ma la frase incastonata nell'intervista del leader di Forza Italia al Corriere della Sera è sibillina. Anche perché cade in ore caldissime per il governo, alle prese con una turbolenta trattativa sulla legge finanziaria, con l'opposizione pronta alle barricate e il rischio di un disastroso esercizio provvisorio all'orizzonte. Questione di giorni, forse decisivi per la tenuta stessa della maggioranza. La, spiega il premier, è "un primo passo", ma per rilanciare il Paese servono "le riforme strutturali", sulle quali "Forza Italia si batterà, senza fare sconti e considerandosi ancora l'asse centrale della coalizione". Magari con un rapporto più stretto con Matteo, del qualedice: ...

LA NOTIZIA

la maratona notturna conclusa alle 6.30 del mattino e una relativa calma mattutina, il percorso della legge di Bilancio torna in acque agitate e a tarda sera,continui spostamenti di orari, in commissione Bilancio ancora non si era arrivati ad approvare un solo emendamento. Una situazione che inevitabilmente porterà a dilatare i tempi d'Aula con la ......dalle esose misure messe in campo dal governo Draghi e ora confermate dall'esecutivonella ...aver speso o messo in conto di spendere quasi 100 miliardi dall'inizio della guerra, lo Stato ... Dopo la bacchettata dell'Unione europea, il Governo Meloni fa ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Silvio Berlusconi manda messaggi al premier Giorgia Meloni. Il Cavaliere sprona innanzitutto il governo ad accelerare sulla strada delle riforme ...