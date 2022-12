Mazzette in Ue | i Socialisti sospendono il consigliere politico che festeggiava con Giorgi l’ok all’emendamento pro Qatar

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) All’interno deieuropei è in corso la resa dei conti. E chi frequenta i corridoi delle istituzioni brussellesi sa bene che l’ultimo provvedimento colpisce una figura tutt’altro che marginale nel gruppo. È quello di Eldar Mamedov,di S&D per gli Affari Esteri che, secondo quanto appreso da Ilfattoquotidiano.it da più fonti interne alla famiglia socialista, è stato sospeso per “colpa grave” e denunciato alla polizia belga. Nello scandalo dellein Ue inviate da, Marocco e, secondo quanto rivelato dall’assistente parlamentare Francescoagli inquirenti, Mauritania, Mamedov ha ricoperto un ruolo tutt’altro che marginale. Tra i frequentatori dei palazzi europei di Bruxelles è considerato un uomo “vicino ...

Il Fatto Quotidiano

... che ha svelato un maxi giro diper oltre un milione di euro presuntamente corrisposte a ... Intanto ieri, il Gruppo deie democratici (S&d), dicendosi "inorridito dalle accuse di ..."Incaricato di nascondere le". Kaili confessa, chi mette nei guai Secondo la versione della difesa di Kaili, l'eurodeputata sostiene di essere stata informata del denaro quando il suo ... Mazzette in Ue, i Socialisti sospendono il consigliere politico che festeggiava con Giorgi l’ok… L’ex sindacalista tira in ballo il deputato Pd e i colleghi belgi Arena e Tarabella. Nell’inchiesta ora entra anche l’Europol. La procura ...“L’accordo prevedeva che avremmo lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio avremmo ricevuto 50mila euro”. Pier Antonio Panzeri è pronto a collaborare con i magistrati della pro ...