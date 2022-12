Masquerade – Ladri d’amore | recensione del film di Nicolas Bedos

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il(Mascarade), 2022. Regia:. Cast: Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos, Laura Morante. Genere: commedia. Durata: 134 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Adrien, aspirante scrittore che in realtà fa il mantenuto di lusso, si innamora della truffatrice Margot, e insieme decidono di organizzare l’inganno definitivo. Da qualche anno è appuntamento fisso al Festival di Cannes, fuori concorso, il cinema di, attore che ultimamente si è dato alla regia in ambito comico. Così è stato anche nel 2022, anche se tra il debutto alla Croisette e l’uscita in sala c’è stata qualche modifica (il regista, ...

Non ingrana all'istante,d'amore di Nicolas Bedos (in sala dal 22 dicembre con Lucky Red), ma sulle due ore diventa un giochino perfetto per sottile ironia, ritmo di montaggio, ...d'amore , presentato fuori concorso nella scorsa edizione del Festival di Cannes , comincia in una stanza d'albergo. Lì, Adrien (Pierre Niney) scrive una nota in cui informa una ... Masquerade – Ladri d’amore, gustoso, stuzzicante e pregevole gioco al massacro Niney che voleva far il ballerino e si è ridotto a gigolò (e viene mantenuto dall’attrice decaduta Adjani) incontra sulla Costa Azzurra l’avventuriera sconvolta Vacth: è passione (sembra) e insieme ...Masquerade è un vortice nerissimo e inarrestabile dal quale nessuno è al sicuro. Con Laura Morante e Isabelle Adjani, dal 21 dicembre in sala ...