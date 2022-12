Masquerade – Ladri d’amore | gustoso | stuzzicante e pregevole gioco al massacro

Leggi su ilfattoquotidiano

Ladro lui, ladra lei. Una girandola ammiccante e sofisticata alla Lubitsch con acidulo retrogusto "vorrei ma non posso" alla Fitzgerald, adagiata sull'evanescente solarità della Costa Azzurra e con un cast di star francesi da spavento. Non ingrana all'istante,di Nicolas Bedos (in sala dal 22 dicembre con Lucky Red), ma sulle due ore diventa un giochino perfetto per sottile ironia, ritmo di montaggio, dinamicità nel movimentare le pedine del coro in scena. Lui si chiama Adrien (Pierre Niney), è un giovane segaligno ex ballerino, azzoppato da un incidente, intento a bighellonare tra letti di altolocate e ricche signore di Nizza e Cannes, mantenuto da una ex gloria del cinema (Isabelle Adjani). Ad uno dei tanti party con raffinati e fedifraghi ricconi, Adrien incontra fortuitamente Margot (Marine Vacht), escort ...