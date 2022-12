(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un'adolescente iraniana di nomeè morta a Teheran dopo essere stata arrestatasi era tolta ilin classe in segno di protesta. Identificata col solo nome,era una ragazza di 14 anni, viveva in un quartiere povero di Teheran e, in segno di protesta, aveva deciso di togliersi ila scuola. Le telecamere di sorveglianza l’hanno registrata, è stata individuata e arrestata dalla polizia morale. Poco dopo è stata portata in ospedale a causa di una grave emorragia vaginale, il segno di una probabile violenza sessuale.

Panorama

Si chiamava, aveva 14 anni. Viveva in un quartiere povero di Teheran e, in segno di protesta, aveva ... L'arma dello stupro in Iranricorda il giornale statunitense, questo non è il primo ......e la brutalità del regime Fratelli Tutti è la Sua Enciclica in cui tutta la popolazione mondiale riflette 'la fraternità e l'amicizia socialele vie indicate per costruire un mondo ... Masooumeh come Mahsa Amini. Uccisa perché senza velo ISTANBUL Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta. Lo ha denunciato il… Leggi ...Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perchè si era tolta il velo in classe in segno di protesta. Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a ...