Marcell Jacobs | grave lutto per la compagna Nicole Daza | «Ciao Papà»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «» recita il post di, la moglie del campione, che annuncia la scomparsa del padre. Per comunicarlo,sceglie un post su Instagram con una...

Fanpage.it

Francisco Antonio Daza è scomparso all'età di 60 anni. Il commosso ricordo della moglie del campione ...Stiamo parlando di un brutto lutto che ha colpito in queste ore, noto campione olimpico dell'Atletica, e sua moglie Nicole Daza . La donna, infatti, ha annunciato la scomparsa del ... Lutto per Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs dice addio al ... «Ciao Papà» recita il post di Nicole Daza, la moglie del campione Marcell Jacobs, che annuncia la scomparsa del padre. Per ...Il 2022 ha regalato grandi successi ai colori azzurri ma anche qualche delusione. Scopriamo tutto quello che è successo ...