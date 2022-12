Manovra | Sisto | ' scudo nasce da studio Mef | nessun condono'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “La proposta sullo ‘da unointerministeriale, promosso dal Mef e dal ministero della Giustizia. Abbiamo avuto degli incontri in cui si è discusso delle possibilità di garantire il maggior recupero possibile dell'evasione nella cosiddetta ‘tregua fiscale'. In una delle riunioni, a cui ho partecipato assieme al collega del Mef Maurizio Leo, è stata esaminata la possibile estinzione dei reati ‘per comportamento riparatorio': tu paghi il cento per cento di quel che devi pagare e a fine corsa, se hai pagato tutte le rate unitamente ad una sanzione ridotta, estingui i cosiddetti ‘reati formali', i piccoli reati. Questo è stato il principio che i due ministeri insieme hanno valutato: non è affatto un”. A spiegarlo il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo ...