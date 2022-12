Manovra | salta lo scudo penale per reati fiscali Bonus psicologo sarà rifinanziato

Lo prevede l'emendamento del governo allaapprovato dalla commissione Bilancio della Camera. 02.05 Via libera al trasferimento di servizi Agezia Entrate - Riscossione a Sogei L'Agenzia delle ...In materia fiscale le rate pagate dai contribuenti per il ravvedimento speciale previsto dalla stessasaranno calcolate con un tasso del 2% invece di quello legale. Infine per i manager delle ...La legge di Bilancio arriverà nell’aula della Camera domani e come ormai è tradizione sul testo sarà posta venerdì la questione di fiducia, con l’obiettivo ...Sostegni per l'aumento dei prezzi, stralcio delle cartelle esattoriali, rafforzamento degli assegni per i figli legati all'inflazione e nuova stretta sul Reddito ...